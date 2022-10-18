ارتفع صافي ربح شركة عبور لاند للصناعات الغذائية المصرية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 31% على أساس سنوي، بدعم من زيادة المبيعات الفصلية رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، وفقا لبيانات القوائم المالية المجمعة المرسلة لبورصة مصر يوم الثلاثاء.

وبحسب البيانات، سجل صافي الربح العائد على مساهمي الشركة (بخلاف حقوق الأقلية) نحو 145.8 مليون جنيه (7.4 مليون دولار) خلال الثلاثة شهور (يوليو – سبتمبر 2022) مقابل 111.2 مليون جنيه ( 5.7 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة الفصلية إلى 1.3 مليار جنيه ( 66.1 مليون دولار) مقابل ما يقارب الـ 820 مليون جنيه ( 41.7 مليون دولار) في الفترة المقارنة، وفقا للبيانات.

وارتفعت تكلفة المبيعات بنحو 75% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2022 لتبلغ 1.1 مليار جنيه.

كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية، وحققت الشركة خسائر من فرق سعر العملة الأجنبية بنحو 9.9 مليون جنيه في الربع الثالث من العام.

وتأثرت الشركات العاملة في الصناعات الغذائية في مصر – التي تعتمد على استيراد المواد الخام بشكل كبير - بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل الإمدادات، إضافة لضغوط توفير الدولار وانخفاض الجنيه، في ظل إجراءات تحجيم الاستيراد التي أقرها البنك المركزي المصري هذا العام بعد اعتماد نظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل.

على مستوى تسعة أشهر

ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 47.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام، لتسجل بنهاية سبتمبر الماضي 3.1 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه في نفس الفترة من 2021.

وارتفعت صافي أرباح مساهمي الشركة إلى 326.7 مليون جنيه، مقابل 255.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتأسست الشركة في 1981 وتعمل في تصنيع منتجات الألبان والجبن المطبوخ والزبادي والعصائر والحلوى، وتنتج للسوق المحلي والتصدير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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