وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عُمان مع شركة يونيفرسال فاين كيميكالز (Universal FINE Chemicals SPC) اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج البوليمر في الميناء بقيمة 300 مليون دولار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية يوم الخميس.

وتسعى عُمان، التي تستهدف تنويع مصادر دخلها لتقليل اعتمادها على العائدات النفطية، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أهم الموانئ في السلطنة، ويضم مركز متكامل للخدمات اللوجستية، وصناعات البتروكيماويات والمعادن.

والبوليمرات هي مادة كيميائية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات مثل الأكياس والمنتجات البلاستيكية.

ويهدف المشروع الجديد، الذي سيكون على مساحة 240 ألف متر مربع، إلى خدمة صناعات متنوعة بما فيها إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق، وفق الوكالة.

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن تتراوح مدة الإنشاء بين سنتين وسنتين ونصف.

ويستهدف هذا المشروع الأسواق الخليجية والأوروبية وأمريكا الشمالية والجنوبية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا