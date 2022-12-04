وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية وهي هيئة اقتصادية حكومية عُمانية مع مجموعة جندال شديد على مذكرة تفاهم لبناء مصنع لإنتاج الحديد الأخضر باستثمارات 3 مليار دولار في عُمان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية على حسابها في تويتر.

وأضافت الوكالة أن المصنع سيُقام في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتوفير الحديد لقطاع السيارات وغيرها.

وتسعى عُمان ودول خليجية أخرى إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي ضمن التزامها بمكافحة التغير المناخي.

ويصنع الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يساهم في الحد من انبعاثات الكربون المضرة بالبيئة.

وتعتبر شركة جندال شديد نفسها أكبر مصنع ومنتج للحديد والصلب في السلطنة.

(إعداد:أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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