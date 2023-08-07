تعتزم شركة أوتسوكا العربية - إحدى شركات مجموعة أوتسوكا اليابانية للمغذيات الصحية - إقامة مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان في مصر، لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة.

وتسعى مصر - التي تعاني منذ أكثر من عام من نقص في السيولة الدولارية لتوفير احتياجاتها خاصة من الاستيراد - لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم مصادر توفير الدولار التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقا لبيان من الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاثنين، تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض للشركة لإقامة المشروع.

وقال محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة -في البيان - إن الاستثمارات المتوقعة لمشروع الشركة اليابانية الجديد تتخطى 1.2 مليار جنيه ( 38.9 مليون دولار) لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة.

وقال أحمد زغلول رئيس شركة أوتسوكا العربية، وفقا للبيان، إن الشركة تنوي التصدير لدول الشرق الأوسط والطرح في السوق المحلي، مع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في تشغيل المصنع.

وشركة أوتسوكا اليابانية تأسست عام 1921 كشركة مصنعة للمركبات الكيميائية، ثم توسعت في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والفيتامينات ومستحضرات التجميل، ولديها فروع في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وفق زغلول.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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