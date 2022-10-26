تستهدف الإمارات ومصر زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) خلال ال10 إلى 15 سنة المقبلة، وفقا لما قاله ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الأربعاء ردا على سؤال لزاوية عربي على هامش مؤتمر "مصر والإمارات .. قلب واحد" الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 26 إلي 28 أكتوبر 2022.

وقال الزيودي "احنا الحين الأرقام تتحدث عن 28 مليار درهم، وعلى العلاقة الوثيقة هي 28 مليار شوي"، مضيفا أن الهدف "نوصل ل 100 مليار درهم خلال 10-15 سنة القادمة كتبادل تجاري".

وأشار إلى أن هناك عدد من المشروعات والاستثمارات المشتركة التي تدرس بين البلدين، سوف تعلنها الأطراف المختصة في المستقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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