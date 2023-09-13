تعتزم مصر بناء مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تُقدر بمليار دولار، وفق بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص لدعم اقتصادها الذي تضرر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق البيان، يهدف المشروع إلى تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الصادرات. ولم يذكر البيان اسم الشركة العالمية التي ستشارك في تنفيذ المشروع.

وتقدر طاقة المشروع الإنتاجية، الذي حصل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بـ 1.8 مليون طن وسيوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة، وفق البيان.

وستدخل منتجات المشروع في عدد من الصناعات منها الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، وغيرها٬ وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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