أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) اتفاقية شراكة مع شركة رومو، مُشغل السكك الحديدية في البرازيل، لبناء محطة جديدة في ميناء سانتوس بولاية ساو باولو في البرازيل.

وموانئ دبي العالمية هي مُشغل رئيسي لمحطات الموانئ متعددة الأغراض في البرازيل بما في ذلك في ميناء سانتوس، والعام الماضي استثمرت المجموعة 35 مليون دولار لتوسيع وتحديث منشآتها في الميناء. وميناء سانتوس هو الأكبر في أمريكا اللاتينية.

وتعتبر موانئ دبي العالمية من أكبر الشركات المشغلة للموانئ ومحطات الشحن في العالم، ولها وجود في 75 دولة، وتشمل خدماتها شحن البضائع والخدمات اللوجستية.

ماذا نعرف عن المشروع والاتفاق؟

تهدف المحطة الجديدة لمناولة الحبوب والأسمدة بطاقة استيعابية تبلغ 12.5 مليون طن سنويا، منها 9 ملايين طن من الحبوب و3.5 مليون طن من الأسمدة سنويا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن بيان لمجموعة موانئ دبي العالمية.

يُقدر إجمالي الاستثمار في بناء المحطة بمبلغ 2.5 مليار ريال برازيلي (500 مليون دولار)، وسيتم تمويلها من خلال مجموعة من الآليات تشمل موارد شركة رومو والقروض والشراكات الاستراتيجية المحتملة.

يُتوقع أن يستغرق بناء المحطة 30 شهر، ولن تتأثر جميع الخدمات الأخرى في ميناء سانتوس، بما في ذلك مناولة الحاويات، خلال فترة التشييد.

تصل مدة الاتفاقية إلى 30 عام، وبموجبها ستسلم مجموعة موانئ دبي منطقة المحطة الواقعة على الضفة اليسرى لميناء سانتوس إلى شركة رومو وستتحمل مسؤولية العمليات وخدمات الميناء.

سيتم تزويد المحطة الجديدة بـ21 قطعة جديدة من معدات بتقنية تقليل استهلاك الغازات الملوثة وانبعاثاتها، بهدف إزالة الكربون. وكانت موانئ دبي العالمية تعهدت سابقا باستثمار أكثر من 500 مليون دولار لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار خمس سنوات.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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