وافق مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك المصرية، على تأسيس شركة جديدة على الأقل مملوكة لها بالكامل أو يشارك بها آخرون في العاصمة السعودية الرياض، أو أي مدينة أخرى، وفقا لبيان صدر عن المجموعة يوم الثلاثاء.

وقالت المجموعة إن رأس مال الشركة الجديدة في الرياض سيبلغ 500 ألف ريال سعودي (133.3 ألف دولار).

وخلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين، وافق المجلس على أن يتم اختيار الاسم التجاري وفقا لمقترحات من المجموعة أو وزارة الاستثمار السعودية.

ولم تحدد المجموعة تفاصيل أخرى كموعد إطلاق الشركة الجديدة ولكنها نشرت قائمة بستة أنشطة للشركة أو الشركات الجديدة لتضم امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة أو تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة وغيرها.

والسويدي إليكتريك هي إحدى أكبر الشركات المصرية، وتأسست عام 1938، وتعمل في المنتجات الكهربائية، قطاع الكابلات، والبنية التحتية في أفريقيا والشرق الأوسط.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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