

اتفقت مجموعة الموضة الفاخرة ريشمونت ومقرها سويسرا على بيع 47.5% من أسهم شركة يوكس نت-إيه-بورتر إلى شركة فارفيتيش وهي منصة إلكترونية للموضة الفاخرة، و3.2% إلى مجموعة سيمفوني التابعة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

من هي الشركة؟

بحسب الموقع الإلكتروني وبيانات صحفية للشركة:

- هي مجموعة عالمية متخصصة في بيع منتجات الموضة الفاخرة عبر الانترنت.

- نشأت في أكتوبر من عام 2015 بعد اندماج مجموعتي يوكس وبورتر-إيه-نت.

- مكونة من 4 متاجر إلكترونية هي نت-إيه-بورتر، ومستر بورتر، وذا أوت نت، ويوكس.

- عدد عملاءها تجاوز 5.3 مليون عميل في 180 دولة.

- لديها شبكة مكاتب في أمريكا وأوروبا وآسيا.

- تساهم في مشاريع مشتركة مع علي بابا الصينية ومجموعة سيمفوني للاستثمار.

- استثمر العبار 100 مليون يورو في زيادة رأسمال يوكس في أبريل 2016 عبر مجموعة أخرى يمتلك فيها حصة مسيطرة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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