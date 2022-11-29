أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن بيع أرض مخصصة للصناعة لشركة "سير"، أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة مقابل 359 مليون ريال سعودي (105.3 مليون دولار).

وستقوم "سير" بإنشاء مصنع لصناعة وتشغيل السيارات الكهربائية على هذه الأرض التي تقع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية غرب المملكة، بحسب بيان لـ إعمار المدينة الاقتصادية نشرته سوق تداول يوم الثلاثاء.

وسيتم دفع قيمة الصفقة على عدة دفعات تمتد لـ 15 عام، بحسب البيان الذي لم يذكر مساحة الأرض.

وتعمل شركة إعمار المنطقة الاقتصادية التي تأسست في 2006، وهو العام الذي أدرجت فيه ببورصة تداول، في تطوير مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحة 168 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر.

ويمتلك الصندوق السيادي السعودي 25% منها وتدار من قبل شركة إعمار العقارية الإماراتية التي تتخذ من دبي مقرا لها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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