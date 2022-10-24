دعا رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إلى وضع استراتيجية لتطوير الصناعة المحلية، بحسب تصريحات له يوم الاثنين في مؤتمر مصر الاقتصادي.

وقال مدبولي "مصر تحتاج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة، وأنا أطلب من رئيس اتحاد الصناعة، وكل الغرف الصناعية بأن تشتغل مع بعض لوضع الاستراتيجية،" على أن يتم الانتهاء من إعدادها في غضون 3 أشهر.

وأوضح مدبولي أن تخارج الدولة من ملكية بعض الأصول لا يعني بيعها، وإنما قد يتخذ التخارج أشكال أخرى أي من خلال الطرح في البورصة للأفراد والمستثمرين المحليين، أو عبر مستثمر استراتيجي.

وتعقد الحكومة هذا الأسبوع جلسات نقاشية موسعة مع مجتمع الأعمال في مصر، بهدف التوصل لوضع آليات تزيد من مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65%، ضمن النقاش المجتمعي الذي أطلقته الحكومة حول وثيقة ملكية الدولة.

(إعداد صفية منير، وشاركت في الإعداد شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا