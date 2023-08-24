قررت شركة العز للسيراميك والبورسلين المصرية (الجوهرة) فتح فرع لها في السعودية، بحسب بيان للشركة على البورصة المصرية الخميس.

ويواجه القطاع الخاص في مصر ضغوط تراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، في وقت تمر فيه البلد المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد لتوفير تدفقات دولارية.

والشركة، التي تأسست عام 1989، متخصصة في إنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، ومملوكة لمجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار (مجموعة عز الصناعية) التابعة لرجل الأعمال المصري أحمد عز، بنحو 64%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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