أوقفت الشركة السعودية للأسماك، مذكرة تفاهم مع الشركة ‏العربية للخدمات الزراعية ‏‏(أراسكو)‏ المحلية، بعد نحو عام من توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين الشركتين، لتشغيل مصنع أعلاف.

وتعمل الشركة السعودية للأسماك – التي تأسست في 1980 ويملك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 40% منها - في الاستزراع السمكي، والصيد والتجارة والتصنيع.

فيما تعمل شركة أراسكو السعودية التي تأسست في 1983 في إنتاج الأغذية والأعلاف ولديها مصانع لذلك.

وقالت السعودية للأسماك في بيان لبورصة السعودية الأربعاء، إنها لن تمضي قدما مع أراسكو، في التعاون بشأن التصنيع ‏والتشغيل التجاري لمصنع ‏الأعلاف للأحياء المائية -تحت الإنشاء- التابع لها، لكنها لم تذكر تفاصيل إنهاء التعاون أو أسبابه.‏

وفي 19 أكتوبر 2021، وقعت الشركتان مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها ستة أشهر تم مدها بهدف بحث التعاون المستقبلي بشأن المصنع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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