قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف يوم الأربعاء إن المملكة ستمنح تراخيص لاستكشاف المعادن بعد أن طرحت 5 مواقع جديدة على أن تعلن للمستثمرين عن تفاصيل 10 فرص إضافية العام المقبل، وفقا لما نقلته رويترز.

وأضاف الخريف في كلمة له خلال مؤتمر للتعدين في سيدني نقلتها رويترز "لدينا استراتيجية طموحة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار إلى قطاع التعدين والمعادن، إنها فقط البداية."

وبحسب تغريدة لوزارة الصناعة، تتضمن الرخص الجديدة في المواقع الـ 5 التنقيب عن النحاس والزنك والرصاص والحديد والذهب والفضة.

وفي إطار خطتها لتنويع الاقتصاد، تتطلع المملكة لزيادة حصة قطاع التعدين.

وفيما تتركز معظم حقول النفط والغاز شرق المملكة، تُعرف المنطقة الغنية بالمعادن في السعودية بالدرع العربي وهي غرب البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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