أعلن وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، يوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مبدئية مع شركة "فيات" الإيطالية لتصنيع السيارات في الجزائر.

وقال زغدار، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن هذه الخطوة "ستكون انطلاقة قوية لمرحلة صناعية بالبلاد، في مجال صناعة السيارات، بمساهمة الشريك الإيطالي".

وبحسب الاتفاقية ـ الإطار وهي اتفاقية مبدئية، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج سيارات "فيات" في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار التابعة لها.

وقال زغدار أن "أولى سيارات فيات المصنعة في الجزائر, ستكون متوفرة ابتداء من نهاية سنة 2023".

ولم تذكر وكالة الأنباء الرسمية حجم الإنتاج المستهدف أو موعد انطلاق المشروع.

مساعي سابقة

في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، سعت الجزائر إلى إقامة مصنع للسيارات مع شركة "فيات" الإيطالية لكن المشروع لم يكتمل لأسباب تقنية، حسب وسائل إعلام محلية.

وتسعى الجزائر إلى وضع استراتيجية لتطوير قطاع تصنيع واستيراد السيارات بعد أن واجه هذا القطاع أزمة في السنوات الأخيرة، بسبب قرار الحكومة تجميد واردات السيارات للسوق الجزائرية وتوقف مصانع تركيبها محليا.

وفي أواخر سنة 2017، قررت الحكومة الجزائرية تجميد استيراد السيارات الجديدة للضغط على فاتورة الاستيراد وكبح نزيف احتياطها من العملة الأجنبية.

واستوردت الجزائر نحو 650 ألف سيارة مقابل 6.4 مليار دولار عندما بلغ حجم الاستيراد ذروته عام 2013.

لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر الخميس الماضي السماح باستيراد السيارات التي لم يمض على تصنيعها 3 سنوات، وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات وبيعها وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات.

(إعداد: جيهان لغماري،تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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