ستبني مجموعة إم تي الصينية، منشأة لتصميم الصمامات فائقة الدقة المستخدمة في قطاع النفط والغاز في أبوظبي، وفقا لاتفاقية وقعتها مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، حسب بيان من مكتب أبوظبي الإعلامي الأربعاء.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز سلسلة القيمة للمعدات عالية الدقة في أبوظبي، وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية، حسب البيان.

ومجموعة إم تي، يقع مقرها في شنغهاي، وتعمل في مجال تصنيع المعدات، وتمتلك مرافق عديدة في المراكز الصناعية الرئيسية حول العالم.

ولم يذكر البيان قيمة الاستثمارات المزمع ضخها في المشروع.

تفاصيل عن المشروع

(وفقا للبيان)

- سيمتد على مساحة 5,400 متر مربع في منطقة المركز الصناعية التابعة للواحة لاند في أبوظبي، مع تخصيص مساحة أخرى للتوسع مستقبلا.

- يُستهدف أن يكون المشروع أكبر منشأة لتصنيع الصمامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمنشأة إلى 150 ألف صمام بحلول عام 2028.

- سيخلق أكثر من 200 فرصة عمل تخصصية.

- يتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى منه في نهاية عام 2023، بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف صمام سنويا.

- يهدف للاستغناء عن الاستيراد وكذلك التصدير للخليج وإفريقيا والأسواق الأمريكية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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