*تم إضافة تصريحات ماسك

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية لإنشاء مصنع لتسلا في تركيا، وفق ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء يوم الاثنين على منصة إكس (تويتر سابقا).

وحصل اللقاء يوم الأحد أثناء تواجد إردوغان في نيويورك للمشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب الوكالة التركية.

ووفق ما أوردته وكالة رويترز، أبدت تسلا، التي تمتلك 6 مصانع، في أغسطس اهتمامها ببناء مصنع في الهند لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكاليف وأنها، بحسب ماسك، قد تختار موقع لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.

ولفت ماسك إلى أن تركيا من بين الخيارات الأفضل لإنشاء المصنع السابع لتسلا، بحسب ما جاء في بيان نقلته وكالة الأناضول.

وتشهد تركيا - التي يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة- أزمة حادة في غلاء المعيشة وتسعى إلى دعم الليرة ومعالجة أزمة التضخم عبر زيادة الاستثمارات واستحداث فرص العمل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين٬ للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا