أعلنت الصين، يوم السبت، تسجيل حالتي وفاة بكوفيد-19 في مقاطعة جيلين الشمال شرقية، وهما أول حالات وفاة بالفيروس في البلاد منذ أكثر من عام.

ولم تكن الصين سجلت أي حالات وفاة بكورونا منذ يناير2021، وفق عدة وسائل إعلام.

وتشهد مقاطعة جيلين حالة تفشي للفيروس دفعت السلطات لفرض إغلاق وقيود مشددة، إذ منعت السلطات سكان المقاطعة البالغ عددهم 24 مليون نسمة من مغادرتها ومن التنقل بين المدن لكبح التفشي.

فيما تشهد الصين بأكملها حاليا أسوأ تفشي لكورونا منذ أول مرة اكتُشف فيها الفيروس في العالم وذلك في مدينة ووهان الصينية بنهاية عام 2019.



(إعداد: مريم عبد الغني)

