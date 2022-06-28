

تمكنت شركة تساهيل المصرية المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر من تغطية الشريحة الأولى من برنامج التوريق الخاص بها بقيمة 2.7 مليار جنيه ( 143.6 مليون دولار).

ووفقا لبيان من شركة جي بي أوتو المصرية لصناعة السيارات– المالكة 57.26% من تساهيل – فإنه تم تغطية الإصدار بمعدل مرتين.



وينقسم الإصدار إلى 4 شرائح، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي وشارك في التغطية بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك البركة والبنك الزراعي المصري وبنك التعمير والإسكان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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