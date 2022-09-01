رفعت تركيا أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والصناعي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن جهات حكومية تركية يوم الخميس.

وفي ما يتعلق بالكهرباء، رفعت EPDK هيئة تنظيم الطاقة التركية الأسعار للأسر بنسبة 20% وبنسبة 30% للقطاع العام والخدمات و50% للصناعة، وفقا لرويترز.

وعن شركة بوتاس الحكومية لاستيراد الطاقة، نقلت رويترز عنها قولها إنها رفعت أسعار الغاز المخصص للاستخدام المنزلي والصناعي أيضا.

تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاع كبير في ظل شح المعروض العالمي نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وسعي دول الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد بديل عن الغاز الروسي الذي كان يشكل النسبة الكبرى من إمدادات الغاز.

وبحسب رويترز، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغوط التضخمية في تركيا التي تعتمد على واردات الطاقة.

وفي يوليو، ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى له في 24 عام عند 79.6%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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