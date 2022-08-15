تراجع صافي ربح المساهمين في شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 9.6% على أساس سنوي، بضغط من ارتفاع تكلفة المبيعات.

وتأسست جهينة عام 1995 وتعمل في إنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف كافة أنواع الألبان ومنتجاتها ومشتقاتها والأجبان بأنواعها وعصائر الفواكه والمشروبات والمواد المثلجة.

وتواجه الشركة المتاعب منذ ديسمبر 2020 عندما تم التحفظ على رئيس مجلس إدارتها صفوان ثابت على ذمة تحقيقات، وفق ما أعلنته الشركة حينها.

وفي فبراير 2021 تم التحفظ على نجله سيف. ولم يطلق سراحهما أو يتم الحكم عليهما حتى الآن.

الربع الثاني

ووفقا للقوائم المالية المجمعة، المرسلة لبورصة مصر الاثنين، سجل صافي ربح مساهمي الشركة في الربع الثاني من العام 174.5 مليون جنيه ( 9.1 مليون دولار) مقابل 193 مليون جنيه خلال الربع المقارن.

وزادت مبيعات الشركة الفصلية لتسجل نحو 2.8 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في الربع المقارن.

لكن في المقابل ارتفعت تكلفة المبيعات إلى نحو 2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه في الربع الثاني من 2021.

وتأثرت الشركة – وفقا لما قالته في بيان منفصل – بالزيادة المستمرة في الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف وتباطؤ حركة سلاسل التوريد وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

النصف الأول

وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت أرباح الشركة هامشيا لتسجل 318.8 مليون جنيه مقابل 316.1 مليون جنيه بالنصف الأول من 2021، مع ارتفاع المبيعات إلى 5.2 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

(ملحوظة: تستخدم زاوية عربي الأرباح أو الخسائر العائدة على مساهمي الشركة الأم لأنها تعبر بشكل أدق عن أداء الشركة)

(إعداد: فريق التحرير)

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