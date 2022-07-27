تراجعت أرباح شركة السادس من أكتوبر "سوديك" العقارية المصرية خلال الربع الثاني من العام أكثر من 46% على أساس سنوي رغم ارتفاع الإيرادات، وفقا لبيانات مرسلة للبورصة المصرية الأربعاء.

وسوديك هي شركة تطوير عقاري مصرية، قامت مجموعة الدار الإماراتية مع القابضة ADQ أبوظبي بشراء نحو 86% من أسهمها نهاية العام الماضي.

وتراجع صافي ربح مساهمي الشركة الأم خلال الربع الثاني من العام بنسبة 46.4% إلى 65.5 مليون جنيه (3.5 مليون دولار) مقابل 122.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام، ارتفعت إجمالي الإيرادات إلى 1.5 مليار جنيه مقابل مليار جنيه في الربع المقارن.

وارتفعت إيرادات مبيعات العقارات الفصلية للشركة إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 925.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنحو 51%.

وارتفعت مبيعات الشركة المتعاقد عليها خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة 54% على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار جنيه.

تعاقدات قوية في النصف الأول

سجلت الشركة مبيعات متعاقد عليها خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 6.7 مليار جنيه بزيادة 77% على أساس سنوي.

وارتفع صافي ربح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 291.7 مليون جنيه مع زيادة إجمالي الإيرادات 42% إلى 2.7 مليار جنيه.

وارتفعت إيرادات مبيعات العقارات خلال النصف الأول إلى نحو 2.5 مليار جنيه مقابل نحو 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

(إعداد: ِشيماء حفظي ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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