وقعت شركة النصر للسيارات الحكومية، والشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) الخاصة، اتفاقية لتأسيس أول شركة لبيع وتوزيع السيارات الكهربائية في مصر وفقا لبيان حكومي يوم الأربعاء.



تسعى مصر من خلال شركتها "نصر" لتصنيع سيارة كهربائية بحلول 2023، وقد تتعاون مع شركة صينية لتحقيق ذلك، بعدما فشلت في التوصل إلى اتفاق مع شركة صينية أخرى مطلع العام الجاري.

وفقا للبيان، ستعمل الشركة الجديدة في مجال بيع وتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية والحلول التمويلية والتأمينية للسيارات الكهربائية التي ستقوم بتوزيعها.

وستكون الشركة الجديدة هي الموزع الوحيد للسيارة محلية الصنع، إضافة إلى عدد من السيارات الكهربائية الأخرى التي ستقوم باستيرادها أو توزيعها.



يبلغ رأسمال الشركة الجديدة المصدر 500 مليون جنيه مصري بنسبة مشاركة 76% للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو)، و24% لشركة النصر للسيارات، على أن تكون حقوق الإدارة للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو).



وتمتلك ناتكو شبكة توزيع كبيرة لسيارات "مرسيدس بنز" في مصر، تتضمن 7 صالات عرض ومراكز خدمة.

والنصر للسيارات تأسست عام 1960، وقررت الجمعية العمومية للشركة وقف تصفيتها في 2016، وإعادة دراسة تشغليها مرة أخرى.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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