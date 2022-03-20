قال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية إن هجوم تعرضت له مرافق شركة ينبع للتكرير (ياسرف) فجر الأحد بطائرات مسيرة حوثية تسبب في انخفاض مستوى الإنتاج بمصفاة ياسرف التابعة للشركة مؤقتا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المصدر قوله إنه سيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون، مشيرا إلى أن الهجمات لم تسفر عن وفيات أو إصابات.

وشركة ينبع للتكرير المحدودة هي شركة عالمية تمتلكها شركتا أرامكو السعودية وتشاينا بتروكيميكال كوربوريشن (سينوبك) الصينية، وتمتلك مصفاة تحويلية متكاملة، بحسب موقعها الإلكتروني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، قال في وقت مبكر من صباح الأحد، إن جماعة الحوثي استهدفت منشآت اقتصادية بما في ذلك منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية للنفط إحداهما محطة توزيع بجازان والأخرى معمل للغاز المسال في ينبع، ما تسبب ببعض الأضرار المادية.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثيين، عبر تويتر، إن القوات قصفت منشآت "حيوية وحساسة" تابعة لأرامكو في الرياض ومنطقة ينبع ومناطق أخرى "بالصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة".

وأضاف: "القوات المسلحة تعلن امتلاكها إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عدد كبير من الأهداف الحيوية قد تُستهدف في أي لحظة".

(إعداد: مريم عبد الغني)

(تحرير: عبد القادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)