قالت شركة بى بى البريطانية، التي تعمل في مصر منذ 60 عام وتبلغ استثماراتها 35 مليار دولار، يوم الثلاثاء، إنها فازت بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة إمتياز كينج مريوط البحرية الواقعة في غرب البحر المتوسط، بعدما شاركت في مزايدة محدودة طرحتها الحكومة العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة، تقع منطقة الإمتياز على بعد حوالي 20 كيلومتر غرب حقل ريفين المصري في البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها حوالى 2,600 كيلومتر مربع على عمق يتراوح ما بين 500 و 2000 متر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا