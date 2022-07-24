

تعتزم شركة بن داود السعودية العاملة في مجال تجارة التجزئة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة لخدمات التسويق عبر المؤثرين "إنفلونسيرز" عبر ضمها لإحدى شركاتها التابعة.

ودخلت الشركة، التي تمتلك علامتي "بن داود" و"الدانوب"، في مفاوضات حصرية للاستحواذ على شركة إيكون التابعة لمجموعة "تي إف 1" الفرنسية المتخصصة في إنتاج المحتوى والنشر والتوزيع، بحسب بيان أصدرته اليوم.

وأضافت أن الصفقة ستتم عبر شركتها التابعة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" بحيث يتم ضم الحصة التي يتم التفاوض عليها لأصولها.

وتقدم إيكون خدمات التسويق عبر المؤثرين المدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية، وتركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة، وتضم قاعدة عملائها أكثر من 200 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقع مقر بن داود الرئيسي في مدينة مكة المكرمة، ولديها مايزيد عن 75 متجر في المملكة، ويوجد بعضها في منطقة الحرمين الشريفين.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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