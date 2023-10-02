خفض بنك HSBC مصر السحب النقدي الشهري للعملات الأجنبية لجميع بطاقاته إلى 1000 دولار، بحسب رسالة نصية استلمها عميل في مصر.

ويسري ذلك اعتبارا من 1 أكتوبر، وفقا لما جاء في الرسالة. ولم تتضح تفاصيل إضافية على الفور لكن الحد الأقصى الجديد للسحب عند 1000 دولار اعتبارا من 1 أكتوبر مُتاح على موقع البنك.

ويعتبر قرار خفض سقف السحب قرار اعتيادي للبنوك العاملة في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية حادة وشح في الدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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