ارتفع صافي الربح للبنك الأهلي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.3% على أساس سنوي ليسجل 5.02 مليار ريال ( 1.33 مليار دولار)، مقابل 4.59 مليار ريال خلال نفس الربع من العام الماضي، وفقا لإفصاح البنك على بورصة السعودية الثلاثاء.

والبنك الأهلي السعودي أحد أكبر البنوك السعودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- أكثر من 37.2% من رأسماله.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الأرباح إلى الزيادة في دخل العمليات بالإضافة إلى انخفاض المصاريف.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفعت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 10.4% على أساس سنوي إلى 10.04 مليار ريال مقابل 9.09 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، وفق الإفصاح.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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