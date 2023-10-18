ارتفعت أرباح بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الربع الثالث من عام 2023 بنحو 89.3% على أساس سنوي إلى نحو 128.1 مليون دينار (نحو 414.2 مليون دولار)، مقابل 67.7 مليون دينار في الفترة المماثلة في الربع الثالث من عام 2022، وفق إفصاح من "بيتك" الأربعاء منشور على بورصة الكويت.

وتأسس "بيتك" عام 1977 وهو مدرج في البورصة الكويتية منذ 1984 ولديه 65 فرع، وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 24% منه.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 58.7% إلى نحو 381.4 مليون دينار كويتي مقابل نحو 240.2 مليون دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق البيان.

نتائج التسعة أشهر

ارتفعت أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بـ 124.3% إلى 461.5 مليون دينار، مقارنة بـ 205.8 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع البنك، ارتفاع صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى مساهمة نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد كنتيجة لمساهمة الاستحواذ خلال الربع الأخير من عام 2022، مع زيادة إيرادات الأنشطة الرئيسية لمجموعة "بيتك"، في الفترة الحالية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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