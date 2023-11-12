وافق بنك برقان الكويتي على بيع حصة 52% في "بنك برقان - تركيا" التابع له في تركيا إلى شركة الروابي المتحدة القابضة (الروابي)، المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وفق إفصاح من البنك لبورصة الكويت يوم الأحد.

وبنك برقان مملوك بالأغلبية (64.3%) لشركة كيبكو ومجموعتها -وكيبكو هي إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- ولديه مصارف تابعة وتشمل بنك الخليج الجزائر في الجزائر، وبنك تونس العالمي في تونس، وبنك برقان - تركيا.

ويمتلك بنك برقان حاليا 99.4% من "بنك برقان - تركيا" المعروف سابقا باسم يورو بنك تكفن. ولدى بنك برقان - تركيا 40 فرع وماكينة صراف آلي، ويمتلك حصة مسيطرة (100%) في كل من شركتي برقان للأوراق المالية وشركة برقان للتأجير، وفق الموقع الإلكتروني لبنك برقان.

وقال البنك، في إفصاحه الأحد، إنه سيواصل الحفاظ على سيطرته التشغيلية على بنك برقان - تركيا، وإدراج البيانات المالية لبنك برقان - تركيا ضمن نتائجه المالية.

وتوقع البنك الإنتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه حصل على الموافقات اللازمة لتنفيذ الصفقة من بنك الكويت المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا.

وقال البنك إن الصفقة ستساعد في الحد من تأثير التقلبات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية على بياناته المالية.

وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار في ظل ضغوط تضخمية وارتفاع الدولار، فيما توقف البنك المركزي التركي اعتبارا من يونيو عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة، وفق وكالة رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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