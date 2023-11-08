يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 15 نوفمبر 2028، بحسب ما نقلته رويترز الأربعاء عن وثيقة من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار.

وتشهد إصدارات السندات الإسلامية "الصكوك" زخم في الآونة الأخيرة كمصدر تمويل في الدول الخليجية، فيما تسعى الإمارات لتصبح مركز عالمي للاستدامة ضمن تحضيراتها لاستضافة قمة المناخ COP 28 آخر هذا الشهر.

وأفادت الوكالة أن المصرف حدد سعر استرشادي أولي عند 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ويتوقع تسعيرها في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وكان المصرف قال، في بيان الاثنين، إنه عين عدة بنوك، لترتيب اتصال واجتماعات مع مستثمرين عالميين، في أدوات الدخل الثابت وأنه من المرجح أن يتبع ذلك طرح صكوك خضراء مقومة بالدولار.

ومصرف أبوظبي الإسلامي، أحد البنوك الكبرى في الإمارات، تأسس في 1997 وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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