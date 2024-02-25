القاهرة: في إطار حرص بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على تقديم باقة واسعة ومتنوعة من شهادات الادخار التي تناسب مختلف فئات عملاءه، قام البنك بطرح ثلاث شهادات ادخار جديدة بعوائد تنافسية.

وأوضح البنك أن مجموعة شهادات الادخار الجديدة، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدمًا بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنوياً، ويبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة من 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ 10 آلاف جنيه، فيما يمكن للعميل الحصول على قرض يصل إلى 30% من قيمة الشهادة.

وأعلن البنك عن طرح شهادة الثمانية سنوات بعائد متغير 21% سنوياً، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهرياً على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.

بالإضافة الي شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 21% يصرف شهريًا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف ربع سنويًا وعائد سنوي ثابت 22% يصرف سنويًا، كما يبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة ذات العائد الشهري والربع سنوي من 200 ألف جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى لإصدار شهادة الادخار ذات العائد السنوي من مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر يحرص دائما على تلبية احتياجات عملائه المختلفة ولذلك طرح الشهادات الادخارية المختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.

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