نجح بنك كريدي سويس السويسري، في الانتهاء من جمع 4 مليار فرنك ( 4.3 مليار دولار) تمهيدا لإعادة هيكلة البنك المكبل بالخسائر، وفقا لما نقلته وسائل إعلام.

وبحسب رويترز، أدى هذا الإعلان - في وقت متأخر الخميس - إلى رد فعل إيجابي في السوق حيث ارتفعت أسهم البنك بنسبة 2.5% بافتتاح يوم الجمعة.

كان البنك -الذي بلغت خسائره 4.03 مليار فرنك سويسري خلال الربع الثالث من العام الحالي - أعلن عن خطط لجمع 4 مليار فرنك سويسري عبر طرح أسهم لمستثمرين جدد وحاليين.

وحصل البنك على تعهد باستثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأهلي السعودي، أحد أكبر البنوك السعودية، أكتوبر الماضي.

كما نقلت وسائل إعلام متعددة عن مصادر، أن مستثمرين خليجيين آخرين يدرسون الاستثمار في البنك بينهم جهاز قطر للاستثمار وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك أولريش كورنر، بحسب تقرير رويترز، إن الانتهاء من زيادة رأس المال خطوة مهمة "لبنك كريدي سويس جديد".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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