سجل البنك السعودي الفرنسي ارتفاع في أرباحه الصافية بلغت نسبته نحو 3.62% خلال 2022 لتصل إلى نحو 3.58 مليار ريال سعودي (954.6 مليون دولار)، بحسب بيان نشرته البورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وأرجع البنك السعودي الفرنسي زيادة الأرباح إلى نمو دخل العمليات 12.47% إلى حوالى 8.02 مليار ريال مقابل 7.13 مليار ريال في 2021، بدعم من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الصرف الأجنبي وصافي دخل المتاجرة.

في المقابل، ارتفعت مصاريف التشغيل 21.97% بسبب زيادة مخصصات الائتمان والرواتب، ومصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والادارية.

والمخصصات هي أموال تضعها البنوك جانبا وتخصمها من الأرباح من أجل مواجهة أي تعثر محتمل في تحصيل القروض.

والبنك السعودي الفرنسي، بدأ عمله في عام 1977، ولديه 84 فرع في السعودية، بحسب موقعه الإلكتروني.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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