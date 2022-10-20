قال بنك التصدير والاستيراد السعودي الحكومي، إنه اعتمد تسهيلات ائتمانية بقيمة 9.4 مليار ريال ( 2.5 مليار دولار) خلال فترة 9 أشهر من عام 2022، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان يوم الخميس .

ويتضمن هذا المبلغ طلبات لتمويل صادرات تُقدر بـ 3.5 مليار ريال تدعم أنشطة التصدير في قطاعات مثل الأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب وغيرها، بحسب البيان.

وتندرج هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية البنك والمملكة بشكل عام لتعزيز الصادرات غير البترولية، بحسب البيان.

يترأس بنك التصدير وزير الصناعة السعودي بندر الخريف الذي ستنضوي تحت وزارته الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأطلقت الحكومة الاستراتيجية الصناعية هذا الأسبوع ضمن رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل والتخفيف من الاعتماد على إيرادات النفط من خلال الصناعات الجديدة.

عن البنك ما هو؟

ـ يقدم تسهيلات ائتمانية.

ـ يتعاون مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى لتقديم خدمات لتمويل الصادرات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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