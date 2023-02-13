ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي– وهو اكبر بنك خاص في مصر – بنسبة 21% على أساس سنوي، وفقا لقوائم البنك المالية المجمعة.

وبلغت الأرباح الصافية العائدة على مساهمي البنك العام الماضي 16.1 مليار جنيه ( 527.3 مليون دولار) مقابل 13.3 مليار جنيه (435.6 مليون دولار) في العام 2021، بحسب ما جاء في القوائم المالية التي نشرتها البورصة المصرية يوم الاثنين.

وارتفع صافي الدخل من العائد في العام 2022 إلى 31 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه في 2021، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 3.1 مليار جنيه تقريبا مقابل 2.4 مليار جنيه في 2021.

وتأسس البنك عام 1974 ويقدم خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار في مصر، ولديه استثمارات في شركات تابعة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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