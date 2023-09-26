سلم محمد معيط وزير المالية المصري ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، الثلاثاء، رئاسة مجلس محافظي البنك إلى أوزبكستان التي ستسضيف اجتماعات البنك السنوية العام المقبل.

واستضافت مصر الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 سبتمبر، لأول مرة في إفريقيا.

والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو أحد البنوك التنموية الكبيرة ويضم في عضويته مجموعة من الدول الآسيوية مثل الصين، روسيا، إندونيسيا، والهند بالإضافة لدول عربية مثل السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، ومصر. وهذا بالإضافة لدول من خارج الإقليم مثل كندا والمملكة المتحدة.

وقال معيط، وفقا لبيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي "نتطلع إلى استكمال ما بدأناه من مناقشات بناءة لتعزيز الشراكات التنموية، فى أوزبكستان، العام المقبل.. مع الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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