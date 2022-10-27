أعلن البنك الأهلي السعودي، أحد أكبر البنوك السعودية يوم الخميس عن التزامه بالمشاركة في زيادة رأس مال كريدي سويس، الذي يسعى إلى إعادة هيكلة عملياته لتصبح حصته الإجمالية 9.9% من أسهم المجموعة المصرفية السويسرية.

وأضاف البنك الأهلي أنه سيستثمر مبلغ يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.5 مليار دولار) من خلال: المشاركة في الطرح الخاص لأسهم عادية من قبل كريدي سويس وبعد الانتهاء من الطرح سيكتتب في جميع حقوق الأولوية .

وقد يشارك البنك الأهلي أيضا في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدي سويس في المستقبل، والتي تهدف إلى إنشاء بنك استثماري مستقل يركز على أنشطة الاستشارات وأسواق المال، بحسب بيان البنك الأهلي في بورصة تداول.

وفي إطار خطط إعادة الهيكلة، أعلنت كريدي سويس يوم الخميس ـ التي تكبدت خسائر بقيمة 4.03 مليار فرنك سويسري (4.09 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي ـ أنها تخطط لجمع 4 مليار فرنك سويسري عبر طرح أسهم لمستثمرين جدد وحاليين.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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