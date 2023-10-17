ارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 14.2% لتبلغ نحو 155.8 مليون دينار كويتي ( 503.6 مليون دولار) مقابل 136.4 مليون دينار في الفترة المماثلة في العام الماضي، بحسب النتائج المالية للبنك المنشورة على موقع البورصة الكويتية الثلاثاء.

وبنك الكويت الوطني تأسس عام 1952، وتم إدراجه في البورصة الكويتية في عام 1984.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9.9% إلى نحو 297.9 مليون دينار كويتي مقابل نحو 271.1 مليون دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق البيان.

وارتفعت أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بـ 15.2% إلى 431.1 مليون دينار، مقارنة بـ 374.2 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع البنك، ارتفاع صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل مقابل خسائر في مصروفات التشغيل جزئيا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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