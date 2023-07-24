قفز صافي أرباح مساهمي البنك التجاري الدولي – أكبر بنك خاص في مصر – خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 125.7% على أساس سنوي، وفقا للبيانات المرسلة من البنك للبورصة المصرية الاثنين.

وسجل صافي الربح لحقوق المساهمين للبنك خلال الربع الثاني 7.9 مليار جنيه (255.7 مليون دولار) مقابل 3.5 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وارتفع صافي العائد من الدخل خلال الربع الثاني إلى 13 مليار جنيه من 7 مليار جنيه، كما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.3 مليار جنيه من 650 مليون جنيه في الربع الثاني من 2022.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الربح لمساهمي البنك إلى 14 مليار جنيه من 7.8 مليار جنيه في النصف الأول من 2022، حسب البيانات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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