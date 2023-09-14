الاستثمار الجديد يتماشى مع سعي المجموعة للمساهمة والاستثمار في البرامج والحلول المسؤولة إجتماعياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن استثماره في "إرغوفان"، المشروع المتخصص في مجال التكنولوجيا المالية والمناخ والذي يهدف إلى تزويد المؤسسات المالية والشركات بحلول البنية التحتية الرقمية لتمكينها من إدارة آثار ومخاطر تغير المناخ.

وتم هذا الاستثمار عبر "دينيز فنتشرز"، وهو صندوق استثماري أطلقه "دينيزبنك ايه. إس."، تركيا؛ تحت مظلة صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وتم إنشاء الصندوق على مستوى المجموعة لتمكين الاستثمار في الشركات والشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المستدامة ذات الصلة الاستراتيجية في الأسواق الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك تركيا.

وتأسست شركة "إرغوفان" في عام 2022 لدفع عجلة التقدم بمجال مكافحة تغير المناخ. وبالإضافة إلى "إرغوفان ماركت بليس"، المتجر الإلكتروني الأول والوحيد للسلع البيئية في تركيا؛ تقدم الشركة أيضاً حلولاً مرنة لإدارة البصمة الكربونية ضمن "منصة إرغوفان للعمل المناخي"، والتي تتكامل عبر حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات.

وفي هذا السياق قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تنامي أهمية الاستدامة في استراتيجيتنا؛ يسعدنا أن نعلن اليوم عن استثمارنا في ’إرغوفان‘، مشروع التكنولوجيا المالية الصديقة للبيئة، وأول منصة رقمية لتداول الائتمان الكربوني في تركيا. وباعتبارنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتطلع إلى إرساء معيار عالمي للحلول البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة على التكنولوجيا، ولا شك أن مثل هذه الاستثمارات من خلال صندوق الابتكار التابع لنا تقربنا خطوة أخرى من تحقيق تطلعاتنا".

ومن جانبه، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يمثل استثمارنا في ’إرغوفان‘ منعطفاً مهماً في رحلة الاستدامة التي نخوضها، إذ يؤكد التزامنا بدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية في استراتيجيتنا وقراراتنا الاستثمارية. كما أنه يتماشى مع مساعينا للاستفادة من أحدث الابتكارات في معالجة تحديات الطاقة العالمية. وتتيح شراكتنا مع ’إرغوفان‘ إمكانية الوصول إلى أدوات قوية من شأنها أن تساعد في تقييم الأثر البيئي، وتعزيز استراتيجيات الاستدامة لدينا، فضلاً عن إدارة البصمة الكربونية لنا ولعملائنا".

يذكر أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تعتبر شريك المسار لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه إمارة دبي في نوفمبر من هذا العام، كما أنها مساهم قوي في دعم أجندة الاستدامة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت المجموعة قد انضمت إلى دفعة المؤسسات الأخيرة التي وقعت على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الدولة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، دعماً لمستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050 التي أعلنت عنها الدولة.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميل. وكما في 31 مارس 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتدير المجموعة أيضاً Liv.، وهو بنك رقمي عصري من بنك الإمارات دبي الوطني، ويضم ما يقرب من نصف مليون مستخدم، ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات، وإلى جانب كونه شريك المسار لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

أكشاتا داتار

أصداء بي سي دبليو

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: Akshata.Datar@bcw-global.com