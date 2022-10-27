أعرب رئيس مجلس إدارة بنك لئومي ، سامر حاج يحيى، يوم الخميس عن اهتمام البنك الإسرائيلي بالاستثمار في الإمكانات الهائلة في السعودية.

"نلاحظ أن هناك العديد من الاستثمارات ونود أن ندخل في هذا النوع من الاستثمار سواء من ناحية (حلول) الدفع أو من ناحية التجزئة أو من ناحية العملات الرقمية،" بحسب حاج يحيى الذي شارك في حلقة نقاش في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

ولفت حاج يحيى إلى المؤشرات الاقتصادية في السعودية التي جعلت منها أرض جاذبة للاستثمارات.

وأضاف "الإمكانات هنا هائلة وأصبحت جاذبة (على صعيد) المواهب والتكنولوجيا."

عُين حاج يحيى في منصب رئيس مجلس إدارة البنك عام 2019 وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية هو أول عربي يشغل هذا المنصب في بنك إسرائيلي.

لا تجمع علاقة تطبيع بين إسرائيل والسعودية. ولكن في مارس الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية إن المملكة لا تنظر إلى إسرائيل كـ "عدو" بل كـ "حليف محتمل" في العديد من المصالح، لافتا إلى ضرورة حل بعض المسائل قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

وأبرم بنك لئومي عدد من الصفقات مع بنوك في الدولة الحليفة للسعودية، الإمارات التي قررت هي والبحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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