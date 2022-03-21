

تعتزم جمعية مصارف لبنان، تنظيم إضراب اليوم وغدا، كخطوة أولى للاعتراض على ما آلت اليه الأوضاع الراهنة التي وصفتها بـ "التعسف في تطبيق السياسات المالية" في تداعيات لأزمة مشتعلة بين البنوك والقضاء.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن الرئاسة لم تتدخل في الشأن القضائي، وتتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان في نطاق تنفيذ القانون.

وطالبت جمعية مصارف لبنان، في بيان قبل يومين بتصحيح الخلل الحالي، وقالت إن المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارت التعسفية.

وتوترت التعاملات بين البنوك والقضاء، بعدما أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرار بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة – الذي منع من السفر مطلع العام- بعد جلسة استماع وتحقيق على خلفية تحقيقات تجريها في اتهامات بغسيل أموال وكسب غير مشروع.

كما أصدرت عون، قرار بمنع التصرف في أصول بنك "الاعتماد المصرفي"، ليضاف إلى 5 بنوك تم تجميد أصولها في البنان، بعد حكم قضائي لصالح أحد المودعين تم على إثره تشميع بنك "فرنسبنك".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)