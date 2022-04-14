قال بنك ستاندرد تشارترد، في بيان يوم الخميس، إنه يعتزم الخروج من 7 أسواق في أفريقيا والشرق الأوسط من بينها لبنان والأردن.

وأضاف البنك أن القرار يأتي في إطار عملية لإعادة توجيه موارده في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى حيث يمكن أن يكون للبنك نطاق أكبر وإمكانات نمو.

والأسواق الأخرى التي سيخرج منها البنك هي: أنجولا، والكاميرون، وغامبيا، وسيراليون وزيمبابوي.

وأشار البنك إلى أن الأسواق التي يعتزم الخروج منها شكلت نحو 1% فقط من إجمالي دخل المجموعة في عام 2021.

كان البنك فتح مؤخرا فرع له في السعودية، كما حصل على ترخيص من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل له في مصر.

وبنك ستاندرد تشارترد هي مجموعة مصرفية عالمية تعمل حاليا في 59 سوق، وهو مدرج في بورصتي لندن وهونغ كونغ.





(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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