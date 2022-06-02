وقع بنك قطر الدولي الإسلامي مذكرة تفاهم لتأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المغرب، وفقا لبيان لبورصة قطر يوم الخميس.

سيتم تأسيس الشركة التكافلية للتأمين بين كل من شركة أطلانطا للتأمين بحصة 60% وبنك القرض السياحي والعقاري المغربي CIH بحصة 20% وبنك قطر الدولي الإسلامي والشركة الإسلامية القطرية للتأمين بـ 10% لكل منهما.

وستعمل الشركة في أنشطة التأمين التكافلي على اختلاف أنواعها في المغرب.

ويساهم البنك بنسبة 40% من رأسمال بنك أمنية المغربي الذي وصل عدد فروعه حاليا إلى 47 فرعا.

وارتفعت أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 295 مليون ريال (81 مليون دولار)، بزيادة 5% على أساس سنوي.

والبنك الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي خاص قطري، تأسس في 1991 حسب موقعه الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصلyasmine.saleh@lseg.com)

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