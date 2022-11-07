انضم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) إلى قائمة المهتمين بشبكة أبراج شركة الاتصالات القطرية "أوريدو"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ يوم الاثنين عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر للوكالة إن شركات أمريكان تاور، وآي إتش إس هولدنج، وهيليوس تاور تدرس أيضا تقديم عروض لشراء كل الشبكة أو جزء منها.

وأصول "أوريدو" من الأبراج، التي تغطي منطقة الخليج العربي بجانب دول أخرى بينها الجزائر، قد يتراوح تقييمها ما بين 3 و5 مليارات دولار، بحسب بلومبرغ.

وأشارت المصادر إلى أن المناقشات مازالت مستمرة، مضيفة أنه ليس هناك معلومات مؤكدة بشأن اتخاذ أي من المهتمين بالصفقة قرار بتقديم عرض.

وقالت أوريدو، في سبتمبر الماضي في إفصاح لبورصة قطر، إنها تستعد لفصل محتمل لمحفظة أبراجها للاتصالات التي تضم 20 ألف برج موزعة على الأسواق التي تعمل بها للحصول على العائد الأفضل من بنيتها التحتية.

واكتفى المتحدث الرسمي باسم المجموعة، وفق بلومبرغ، بقوله إن عملية فصل محفظة الأبراج ستتم خلال 2023.

وقالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة ينوي التقدم للاستحواذ على أصول أوريدو من خلال شركة "توال" للاتصالات التي قدم الشهر الماضي عرض غير ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية بها، وهي شركة أبراج الاتصالات التابعة لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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