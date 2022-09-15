استقال وسيم الخطيب من منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي جروب السعودية تمهيدا للالتحاق بشركة لازارد الاستشارية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ يوم الخميس عن أشخاص لم تسمهم.

عين الخطيب في منصب الرئيس التنفيذي في مايو 2021، بحسب الموقع الرسمي لسيتي جروب.

وتقدم سيتي جروب التي افتتحت فرع لها في الرياض عام 2017 خدمات الاستشارات المالية من عمليات الدمج والاستحواذ إلى تصفية الاستثمارات وأسواق الدين والأسهم وغيرها.

وأكدت سيتي جروب خبر استقالة الخطيب، بحسب بلومبرغ وأشارت إلى أن كارمن حداد نائبة رئيس سيتي الشرق الأوسط ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة إلى أن يجد البنك من يحل محله.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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