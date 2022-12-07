نقلت وكالة بلومبرغ، يوم الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مجموعة اتصالات الإماراتية تستكشف استثمار محتمل في أعمال شركة فودافون بإفريقيا.

وتدرس الشركة عرض شراء جزء أو كل حصة فودافون في مجموعة فوداكوم المحدودة المدرجة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وكذلك إمكانية دمج بعض عملياتها في إفريقيا مع فوداكوم أو شراء أصول تابعة لها في دول معينة، وربما يكون للتعاون أشكال أخرى، حسب مصادر الوكالة.

وتمتلك فودافون حوالي 60% من شركة فوداكوم.

وأصبحت اتصالات أكبر مساهم في فودافون في وقت سابق من العام الجاري، وهي حريصة على الاستفادة من وضعها كأكبر مساهم في فودافون فيما تخطط لتوسيع أعمالها في إفريقيا، بحسب المصادر.

وقال متحدث باسم اتصالات، وفقا لبلومبرغ، إن المجموعة تبحث في السوق عن الفرص التي تتماشى مع استراتيجيتها لتحقيق نمو عن طريق الاعتماد جزئيا على الاستحواذات، مع ذلك فـ "لا يوجد مشروع من هذا القبيل قيد التنفيذ حاليا".

ويوم الأربعاء، أعلنت مجموعة اتصالات زيادة حصتها في مجموعة فودافون البريطانية إلى 11% من نحو 10% سابقا، لتظل بذلك أكبر مساهم في فودافون، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا