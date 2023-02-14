وافق مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية على تعيين سيف الدين صفوان ثابت، نجل مؤسس الشركة، في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء.

وأفرجت السلطات المصرية، عن سيف ووالده في يناير 2023، بعد نحو عامين من الاعتقال على خلفية اتهامات بتمويل الإرهاب في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر كجماعة إرهابية.

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كان سيف الدين، يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة قبل اعتقاله.

وجهينة، التي تأسست عام 1983، أحد أكبر منتجي الألبان ومشتقاته في مصر وتنتج كذلك العصائر ومنتجات الطهي، وتسيطر على نحو 50% من سوق اللبن كأكبر منتج للألبان في مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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