سجلت بريطانيا، يوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة في تاريخها وصلت إلى 40.2 درجة مئوية، وسط موجة من الحر تجتاح أوروبا ككل وخاصة جنوب غرب فرنسا، بحسب وكالات أنباء ووسائل إعلام.

وتسببت درجة الحرارة المرتفعة في اندلاع حرائق بالعاصمة لندن وفي أنحاء بريطانيا، وكذلك في انقطاعات بالكهرباء في بعض المناطق.

وبحسب بي بي سي، فإن أكثر من 350 من رجال الإطفاء يتعاملون مع الحرائق التي اندلعت بسبب موجة الحر والتي وصلت لمباني سكنية في شرق لندن، كما تم إلغاء بعض رحلات القطار.

وكان مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أصدر في وقت سابق تحذير من الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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